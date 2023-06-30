Молодым матерям и многодетным: в Коми региональный маткапитал намерены довести до 300 тысяч рублей

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В Коми задумались над увеличением размера регионального семейного капитала. Программа была введена в республике в 2011 году и серьезно повлияла на рождаемость. На это подействовало сразу несколько факторов, говорится программе «Повышение рождаемости на период 2023-2025 годов».

Так, семейный капитал в то время был один из самых высоких по стране - 150 тысяч рублей. Второй причина стала то, что семья разрешали тратить деньги сразу по нескольким направлениям, список которых постоянно обновлялся и расширялся. Также при одобрении капитала не учитывался доход семьи.

Теперь власти задумались об изменении размера семейного капитала и довести его до 300 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от количества детей, дате их рождения и возраста мамы.

— Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми прорабатывает вопрос по увеличению размера регионального семейного капитала со 150 тысяч до 200 тысяч рублей в случае рождения первого ребенка, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2024 года, а в случае рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет — до 300 тысяч рублей, — цитирует документ БНК.

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