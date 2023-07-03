Режим повышенной готовности ввели в Усинске из-за разлива нефти

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В Усинске введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Известно, что под Усинском произошел разлив нефти.

- На промысловом трубопроводе «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва, - уточнили власти.

Известно, что источник грязи находится между 4-ым и 5-ым колвинскими мостами. На месте для устранения разлива работают 18 человек и четыре единицы техники.

Жителей города просят отказаться от использования воды из Колвы как в бытовых, так и в технических целях.

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