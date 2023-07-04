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ЗДОРОВЬЕ4 июля 2023 11:22

В Коми 3288 человек умерли от коронавируса

Обновленную статистку озвучили в федеральном оперштабе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число летальных исходов от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, озвученные федеральным оперштабом. Так, по состоянию на 2 июля, в республике насчитывается 3 288 смертей от коронавируса, это на один факт больше, чем было неделей ранее.

Всего в Коми диагностировано 200 356 случаев заболевания, 41 из которых был зарегистрирован в период с 26 июня по 2 июля. Показатель выздоровления вырос на 50 человек и достиг 196 991.

На больничной койке оказались еще 15 заражённых.

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