В Коми 3288 человек умерли от коронавируса

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В Коми выросло число летальных исходов от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, озвученные федеральным оперштабом. Так, по состоянию на 2 июля, в республике насчитывается 3 288 смертей от коронавируса, это на один факт больше, чем было неделей ранее.

Всего в Коми диагностировано 200 356 случаев заболевания, 41 из которых был зарегистрирован в период с 26 июня по 2 июля. Показатель выздоровления вырос на 50 человек и достиг 196 991.

На больничной койке оказались еще 15 заражённых.

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