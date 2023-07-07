Уложил спать и ушел: в Коми 2-летний мальчик выпал из окна, пока его папа был на кухне

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В Инте 3 июля в одной из семей произошло горе: двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Известно, что в день трагедии с сыном был его папа. Мужчина уложил ребенка спать и ушел на кухню, когда он вернулся, чтобы проверить, как там малыш, в кроватке его не было. Отец мальчика понял, что произошло страшное, когда увидел, что на окне нет москитной сетки. Мужчина сразу же бросился к ребенку, а скорую вызвали соседи.

Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.

По факту произошедшего начато разбирательство. Известно, что семья мальчика благополучная и на учете не состоит.

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