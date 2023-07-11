Сняли скальп: в Электростали 19-летнему парню срезали часть головы, среди подозреваемых — житель Коми

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Жуткое нападение на 19-летнего жителя Электростали потрясло страну: двое мужчин срезали молодому человеку скальп. Причиной стал его зеленый ирокез, сообщает МВД.

Все произошло в вечернем Подмосковье 9 июля на Спортивной улице. Как сообщает пресс-служба ведомства, хулиганам не понравился внешний вид пострадавшего, за это они его избили и срезали ему волосы вместе с частью кожи головы. На молодых людей завели уголовное дело.

Выяснилось, что среди нападавших был уроженец Коми 1999 года рождения. Его задержали 10 июля сотрудники полиции.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Им оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сегодня, 11 июля, стало известно, что в Калужской области задержан и второй подозреваемый. Личность мужчины не раскрывается.

Известно, что пострадавший находится в больнице, ему предстоит пройти несколько операций.

Уточняется, что нападавшим грозит серьезный срок по двум статьям.

— Заведены уголовные дела о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) и об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК). Максимальное наказание по первой — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет, — сообщили в МВД.

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