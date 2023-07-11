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Общество11 июля 2023 10:00

«Меня привлекает всё, что связано с Поднебесной»: выпускница из Коми сдала ЕГЭ по китайскому языку почти на 100 баллов

Выпускница из Коми единственная выбрала ЕГЭ по китайскому языку и набрала 94 балла
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото предоставлено пресс-службой Минобразования Коми

Фото предоставлено пресс-службой Минобразования Коми

Выпускница Лицея народной дипломатии Сыктывкара Инесса Енакий сдала ЕГЭ по китайскому языку на 94 балла. Девушка стала единственной, кто выбрал этот экзамен в этом году в Коми. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минобразования.

По словам Инессы, китайский она изучает всего три года. Выпускнице нравится Поднебесная, она интересуется всем, что связано с этой страной.

- Меня привлекает всё, что связано с Поднебесной: история, культура, искусство, музыка, - говорит она.

Инесса планирует и дальше изучать китайский язык и верит, что его знание хорошо скажется на ее дальнейшей карьере.

К слову, с другими предметами - русским языком и обществознанием - девушка справилась отлично и стала высокобалльницей.

В свободное от учебы время Инесса занимается музыкой: играет на скрипке и поет на двух языках.

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