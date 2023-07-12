«Отец на ИВЛ, сын - в реанимации»: в Липецкой области поезд сбил 2-летнего мальчика и его отца из Коми

На станции Грязи в Липецкой области под поезд попали отец с двухлетним ребенком из Корткероса

В Липецкой области на больничной койке оказались отец с сыном из Корткероса. Мужчина попал под поезд, когда нес 2-летнего мальчика на руках. Об этом сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Известно, что несчастный случай произошел на станции Грязи. Мужчина не убедился в безопасности движения и стал пересекать железные пути по платформе, когда на него и сына наехал поезд.

Известно, что оба пострадавших находятся в городской больнице. Мужчина подключен к ИВЛ после операции, хирурги удалили ему гематому в голове. Состояние пострадавшего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, его намерены перевести из реанимации в обычную палату уже завтра.

По факту произошедшего начато расследование.

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