Стало известно, как грудное молоко может помочь от аллергии

Врач рассказала, как грудное молоко защитит ребенка от аллергии в будущем

Грудное вскармливание может позволить избежать аллергии, которую передали родители новорожденному. Об этом рассказала главный педиатр Минздрава Коми Ольга Тарбеева. По ее словам, грудное молоко также облегчает симптомы аллергии, если она все же проявилась.

- Грудное молоко для ребенка со склонностью к наследственной аллергии позволит или предотвратить развитие заболевания, или отсрочить старт, а значит степень тяжести симптомов, - сказала врач.

Как отметила Ольга Тарбеева, очень важно отказаться от курения, как от активного, так и от пассивного. По словам медика, табачный дым стимулирует выработку иммуноглобулина E. Именно из-за него заложенные генетические проблемы реализуются быстрее.

Если все же у ребенка проявилась аллергия, то стоит придерживаться назначенного врачом лечения, гулять лишь после дождя и защищать слизистые от пыльцы.

- А после прогулки надо мыть не только руки, но и лицо, нос, прополоскать полость рта: аллерген на коже нивелируется, - заключила педиатр.

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