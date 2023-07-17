«Качественно и в срок»: депутаты Госсовета Коми проконтролировали благоустройство общественных территорий столицы республики

Фото: gsrk.ru.

Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись во многих городах по всей России – и речь необязательно идёт о мегаполисах. В Сыктывкаре, к примеру, в этом году запланировано оборудовать новые красивые общественные территории в центре города, Орбите, Лесозаводе и посёлке Краснозатонском.

Большинство объектов реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и исполнения наказов избирателей. Ход работ проконтролировали депутаты Госсовета Коми Валентина Жиделева, Сергей Артеев и Надежда Дорофеева. О том, что изменится в жизни горожан и гостей столицы Коми в лучшую сторону, узнала «Комсомолка».

Первый в Сыктывкаре амфитеатр под открытым небом

Столичная школа №1 имени И. А. Куратова в прошлом году отметила 55-летний юбилей. Многие поколения сыктывкарцев приводили сюда учиться своих детей и внуков. За более чем полувековую историю учреждения здесь сложились давние традиции, школа имеет богатый опыт, талантливых педагогов и достойных учеников.

Дорога к школе, как и 55 лет тому назад, идёт через знаменитый сквер, так любимый школьниками, преподавателями, выпускниками и горожанами. Сегодня территорию благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере установят детские площадки, поставят качели, скамейки и светильники. Изюминкой проекта станет первый в столице республики амфитеатр под открытым небом, где будут проводить общешкольные мероприятия.

Фото: gsrk.ru.

Среди первых выпускников школы – народный писатель Республики Коми Елена Габова. Позже эту школу окончила и вице-спикер Госсовета Коми, доктор экономических наук Валентина Жиделева, в своё время посадившая здесь не одно деревце.

– Сейчас благоустройство сквера выполнено на 50%, – депутат по Академическому избирательному округу Валентина Жиделева внимательно следит за судьбой объекта с самого начала работ. – Мы вместе с жителями этого района имеем прямое отношение к тому, чтобы проект состоялся. На встречах граждане неоднократно поднимали этот вопрос. Я очень рада, что благодаря общим усилиям это место наконец-то приобретает должный вид.

Фото: gsrk.ru.

На работы выделено более 53 млн рублей. Уже сегодня, по словам подрядчика, организован водоотвод и дренажная система, особое внимание уделяется удобству маломобильных групп населения – обустраиваются пандусы и съезды. Работы идут чётко по графику, срок окончания – 28 августа, но строители приложат все усилия, чтобы сдать объект ко Дню республики.

Новое место для отдыха жителей и гостей Лесозавода

Жители Лесозавода любят свой микрорайон и всеми силами стараются сделать свою жизнь уютнее, теплее и краше. Поэтому и поддержали дружно в общефедеральном рейтинговом голосовании проекта «ФКГС» благоустройство сквера рядом со зданием футбольной спортивной школы.

Сейчас, по словам председателя Комитета по социальной политике Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, в Лесозаводе, к сожалению, нет ни одного сквера или парка, где можно было бы комфортно провести время на свежем воздухе.

– В сквере возле спортшколы появятся дорожки, скамейки, спортивные и детские площадки, детские и взрослые качели, – порадовала Надежда Борисовна.

Фото: gsrk.ru.

Подняли во время осмотра стройплощадки и тему кадров. По словам подрядчика, им не хватает инженеров и проектировщиков. К счастью, региону по силам закрыть эту потребность.

– Республика строит много социальных и промышленных объектов. Везде стоит вопрос кадров. Только в Сыктывкарском лесном институте каждый год готовят 30-40 человек по специальности «Инженер-строитель». Уверена, что с приходом этих ребят отрасль получит новое развитие, – поделилась мнением вице-спикер Валентина Жиделева.

Вместо пустыря – спортплощадка с космическим граффити

Помните сыктывкарский пустырь по улице Малышева, спрятанный за деревьями между панельной пятиэтажкой №13, садиком и гаражами? Он выложен бетонными плитами и почти никак не используется, разве что в солнечные дни здесь гуляют орбитовские мамы с колясками, а автовладельцы иногда паркуют свой транспорт.

Эта территория тоже будет благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды». На месте пустыря будет оборудована универсальная спортивная площадка с баскетбольным и футбольным полем, зоной для воркаута и местом для отдыха горожан. И опять же изюминка, как в случае со школой №1 – стены серых печальных гаражей эффектно украсит огромное граффити на космическую тематику.

Кстати, проект реализуется в комплексе с другими инициативами – «Народным бюджетом» и депутатскими наказами, благодаря которым локация не будет ограничена узкими рамками конкретной территории.

Фото: gsrk.ru.

– Буквально в 300 метрах отсюда, рядом со школой №26 мы готовим проект по обустройству мини-сквера со стороны улицы Печорской, – рассказал заместитель Председателя Госсовета Коми Сергей Артеев. – Также рассматриваем возможность благоустройства на улице Малышева рядом с телецентром.

В рамках проекта «ФКГС» в 2024 году запланирован ремонт тротуара вдоль Октябрьского проспекта к улице Печорской. Кроме того, доукомплектуют оборудованием площадку для выгула собак. Готовятся проекты по расширению улицы Лыткина для упрощения проезда со стороны улицы Тентюковской и ремонту проезда к детскому саду №112.

300 метров качественного тротуара вместо бетонных плит

Не остался без внимания наказов избирателей и сыктывкарский посёлок Краснозатонский, который в последние годы становится всё более желанным для жителей Коми. Посёлок активно застраивается, здесь есть всё для комфортной жизни: новая современная школа, детсады, магазины, почта, амбулатории и, конечно же, свежий воздух, питаемый неторопливым течением времени.

Благодаря депутатским наказам и неравнодушию местных посёлок из года в год хорошеет. Например, изменения коснутся улицы Ломоносова, где расположены важные соцучреждения: детский сад, музыкальная школа и детский дом. Бетонные плиты, которые вместо тротуара лежали здесь ещё с советских времен, пришли в негодность, появились огромные щели и ямы.

Фото: gsrk.ru.

– Каждое утро родители с колясками, детьми проходили здесь с огромным трудом и неоднократно обращались ко мне с просьбой решить эту проблему, – отметила Надежда Дорофеева. – Депутатские наказы позволяют продуктивно взаимодействовать с органами местного самоуправления и решать вопросы, которые волнуют жителей. Часть тротуара на Ломоносова уже отремонтировали в прошлом году.

В этом году на работы выделено три млн рублей, что на один млн больше, чем в прошлом. Средств хватит, чтобы реконструировать 300 метров тротуара. Работы идут по графику, плановая дата завершения ремонта – 25 июля.

Прямая речь

Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв: «Сегодня в Коми реализуется достаточно много проектов в рамках «Формирования комфортной городской среды», «Народного бюджета», а также наказов избирателей. Причем благоустройство городов и районов стало возможным благодаря активному участию самих жителей в этих проектах, что не может не радовать. Для нас, как депутатов, представляющих интересы своих избирателей, очень важно, чтобы все объекты были сданы качественно и в срок, поэтому стараемся регулярно проводить парламентский контроль, который позволяет не только оценить эффективность расходования бюджетных средств, но и своевременно решать непредвиденные ситуации на местах. Считаю, что только совместной работой, личной ответственностью и искренней заинтересованностью каждого можно повысить качество жизни в регионе и сделать нашу любимую республику ещё лучше и привлекательнее».

Фото: gsrk.ru.

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