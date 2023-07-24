«Зашел в воду и ушел с головой»: жительница Коми из окна дома увидела, как утонул мужчина

Жительница села Ижма из окна дома увидела, как тонет человек

В Коми трагически оборвалась жизнь 30-летнего мужчины. Молодой человек утонул в реке Ижме. Свидетельницей его гибели стала сельчанка, которая наблюдала за жуткими событиями из окна своего дома. Обо всем она рассказала спасателям.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», мужчина старше 30 лет в камуфляжной форме зашел в воду и стал медленно входить в воду. По словам сельчанки, молодой человек был сильно пьян. Сначала он погрузился в реку по пояс, затем нырнул с головой и больше не появлялся. Женщина уверена, что тот утонул.

На место предполагаемого утопления выехали спасатели, однако они не обнаружили следов трагедии.

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