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Происшествия24 июля 2023 10:04

«Зашел в воду и ушел с головой»: жительница Коми из окна дома увидела, как утонул мужчина

В Коми на глазах сельчанки утонул молодой человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жительница села Ижма из окна дома увидела, как тонет человек

Жительница села Ижма из окна дома увидела, как тонет человек

В Коми трагически оборвалась жизнь 30-летнего мужчины. Молодой человек утонул в реке Ижме. Свидетельницей его гибели стала сельчанка, которая наблюдала за жуткими событиями из окна своего дома. Обо всем она рассказала спасателям.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», мужчина старше 30 лет в камуфляжной форме зашел в воду и стал медленно входить в воду. По словам сельчанки, молодой человек был сильно пьян. Сначала он погрузился в реку по пояс, затем нырнул с головой и больше не появлялся. Женщина уверена, что тот утонул.

На место предполагаемого утопления выехали спасатели, однако они не обнаружили следов трагедии.

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