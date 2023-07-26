«Привет, республика!»: известный покоритель вершин из Коми Георгий Шулепов побывал на Северном полюсе

Знаменитый покоритель вершин из Коми Георгий Шулепов побывал на Северном полюсе

Георгий Шулепов, известный покоритель горных вершин, поднял флаг Коми над Северным полюсом. Мужчина был фотографом для белых медведей, передал жителям республики «привет» и плавал на ледоколе «50 лет победы». Об этом рассказал телеканал «Коми Гор».

Жителю Коми повезло: сейчас на Севере лето и температура воздуха всего 0 градусов. По его словам, на покорении одного полюса он не намерен останавливаться, в планах побыть и на другом конце Земли - Южном полюсе.

Как сообщает телеканал,Шулепов написал и отправил из самой северной почты, расположенной на Земле Франца-Иосифа, письмо до родной республики.

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