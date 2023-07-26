«Ты была лучшей матерью»: в Коми 40-летняя женщина выпрыгнула на ходу из такси и погибла

Фото из личного архива Олеси Р.

В Коми трагическая случайность забрала жизнь молодой жительницы Усть-Куломского района Олеси Р. (здесь и далее имена изменены, — прим. ред.). Женщина погибла, выпрыгнув из салона такси прямо на ходу.

Как стало известно «КП-Коми», 8 июля Олеся ехала на такси из посёлка Тимшер. Женщина стала ругаться с водителем и просила остановить машину, однако мужчина на просьбы не реагировал. Тогда Олеся открыла дверь и выпрыгнула. Спасти молодую мать не удалось: травмы, которые она получила, оказались смертельными.

Страшная гибель женщины стала ударом для ее семьи и детей.

— Мы все тебя очень любим и очень скорбим. Ты была лучшей мамой и дочерью. Всегда будем помнить тебя, — написала тетя погибшей Арина.

У Олеси остались двое детей. Буквально за месяц до своей смерти она отпраздновала свой сороковой день рождения.

По факту смерти жительницы Коми организована проверка, сообщили в СУ СК по Коми.

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