«Вдохновило призвание»: как стать бизнес-леди с ребёнком на руках, знает основатель школы музыки «Миян МузА» Екатерина Бабина

Своё дело Екатерина создавала в компании с маленькой дочкой, имея в арсенале только знания и некоторые музыкальные инструменты. Люди шли на её имя, а государство поддержало в самый нужный момент! Фото: из личного архива героя публикации

То, что работать с детьми – одно удовольствие, жительница Коми Екатерина Бабина поняла ещё в студенческие годы. Для сыктывкарки преподавательская деятельность в итоге стала призванием. И делом жизни. Познакомим читателей с историей успеха основателя школы музыки «Миян МузА», которая началась благодаря стараниям молодой мамы, энтузиазму и поддержке государства.

Музыкотерапия

Екатерина родилась в посёлке Усогорск Удорского района Коми. После окончания консерватории в Петрозаводске работала в музыкальной школе родного населённого пункта преподавателем фортепиано и ритмопластики. Ещё до того, как стать матерью, Екатерина стала с интересом изучать различные методики и музыкотерапии для детей и взрослых, которые оправдывали себя на деле. И когда родилась замечательная дочурка Настенька, уже остро встал вопрос: что делать дальше со своим хобби?

Екатерина Бабина: «Не смотреть назад, не сожалеть о прошлом, прокачивать свои сильные стороны, не завидовать, ведь у каждого – интересный путь». Фото: из личного архива героя публикации

– Меня попросили позаниматься с четырёхлетней девочкой на дому, у неё было заикание. Мы начали уроки и уже скоро стали видеть результаты нашего труда, моя воспитанница была в восторге от занятий, а её мама рассказывала об успехах дочери другим родителям. И, как известно, что хорошо работает в народе? Сарафанное радио. Моя деятельность начала привлекать всё больше и больше желающих, детишки толпой стали ходить ко мне домой. В итоге я нашла отдельное помещение и открыла первую музыкальную студию, – рассказывает Екатерина.

Открытие школы музыки

Дела шли в гору, Екатерина постепенно прокачивала свои навыки – проходила курсы обучения, стала единственным в регионе сертифицированным педагогом по фортепиано международного уровня по японскому методу Сейдзюна Судзуки «Воспитание талантов». И вдруг в 2020-ом году в Россию пришёл коронавирус, а после перемен в личной жизни явно назрел вопрос переезда.

– Меня приглашали друзья со всего мира, но я не рискнула уезжать далеко от дома. В результате перебралась в Сыктывкар, год проработала в городской музыкальной школе. Как вдруг потихоньку стали приходить музицировать домой ученики по рекомендациям. Так я решила открыть свою школу музыки уже в столице Коми, – вспоминает героиня.

Дети на занятия бегут с удовольствием! Фото: из личного архива героя публикации

Опыт вести бизнес у молодой мамочки уже был, в арсенале – программы и наработанная методика, имелось фортепьяно, немного детских музыкальных инструментов и мебель.

– Родители помогли с доставкой вещей из Усогорска до Сыктывкара. Но всё требует обновления и совершенствования. Все жизненные перемены преодолевали вдвоём с дочкой. В городе не было друзей, бабушек или нянь, которые могли бы помочь. Я всегда сама водила в сад, забирала из сада и везла на кружки, часто дочка ходила ко мне на работу. Через пару лет уже стало легче, – говорит молодая мама.

Интересный путь

Когда Екатерину пригласили поучаствовать в проекте «Мама-предприниматель», она сразу согласилась.

– Мне очень понравился проект. Я познакомилась с прекрасными женщинами, со своими проблемами, стремлениями, интересными идеями – работоспособные, энергичные, дружелюбные мамы! Все общались, делились опытом, с некоторыми мы дружим и общаемся до сих пор. Это дало мне такой хороший толчок и мотивацию двигаться дальше. Потому что я не одна такая, – делится эмоциями бизнес-леди.

То, что работать с детьми – одно удовольствие, жительница Коми Екатерина Бабина поняла ещё в студенческие годы. Фото: из личного архива героя публикации

В проекте Екатерина Бабина получила специальный приз – 50 тысяч рублей. На эти деньги она приобрела дополнительные инструменты: металлофоны, блокфлейты, ксилофон, методическую литературу, бумагу, канцелярию, остатки средств пошли на оплаты аренды. Сейчас школа полностью оснащена всем необходимым, в учреждении работает целая команда и развиваются новые направления. Предприниматель подчёркивает, что в Сыктывкаре «Миян МузА» –единственная домашняя школа по музыкальному развитию.

– Не смотреть назад, не сожалеть о прошлом, прокачивать свои сильные стороны, не завидовать, ведь у каждого – интересный путь! Позвольте себе быть уникальной, признать это. Быть собой – это мой личный секрет успеха, и в этом – моё превосходство. Пока другие прячут свой огонь, своё пламя, я горю и получаю всё, о чём мечтаю. Мы все созданы разными, индивидуальны, и этим прекрасны! Наша задача принять свою неповторимость и позволить ей сиять! Обнимаю вас музыкой и желаю успехов в развитии! – основатель школы «Миян МузА» посылает лучи добра мамочкам, которые только думают рискнуть и сотворить чудо.

ЗаместительПредседателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко. Фото: пресс-службы Минэкономразвития, промышленности и транспорта РК

ЗаместительПредседателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко. Фото: пресс-службы Минэкономразвития, промышленности и транспорта РК

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко: «Приглашаем женщин поучаствовать в программе «Мама-предприниматель» в этом году, заявки принимаются до 6 сентября. Безусловно, это потрясающая возможность заявить о себе и своем деле представительницам прекрасного пола. Многие женщины начинают бизнес, находясь в декрете, и помимо главной обязанности – материнства, вкладывают силы для достижения целей, причём успешно. Мы все понимаем, что быть мамой – это колоссальный труд, поэтому и государством реализуются такие проекты, как «мама-предприниматель», которые помогают нашим бизнес-леди реализовать себя».

Наша справка

В Республике Коми о мерах поддержки начинающих и действующих предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать в Центре «Мой бизнес» Коми:

– по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3 этаж.

– по телефону: 8 (8212) 44-60-25.

– мойбизнес11.рф.

– vk.com/mbrkomi.

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Заявки на участие в проекте «Мама-предприниматель» принимаются до 6 сентября (подробности)