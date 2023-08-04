Бросили на смерть: в Коми спасли новорожденных щенят, которых выбросили в трубу

Фото: ИА "Комиинформ"

В Ухте спасли новорожденных щенят. Собак попросту выбросили в вертикальную трубу.

Как рассказали в "Спас-Коми", жалостливый писк животных из-под железобетонной плиты услышала местная жительница. Женщина сразу вызвала спасателей, которые помогли вытащить щенят. Животные все это время находились под землей в глубине 2,5 метра.

Два щенка теперь находятся в безопасности. Их накормили и отогрели. Сейчас животные живут у своей спасительницы.

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