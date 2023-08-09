Число заражений коронавирусом в Коми превысило 200,5 тысяч человек

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Обнародована статистика заболеваемости коронавирусом в Коми. Согласно информации федерального оперштаба, число инфицированных достигло 200 510, что на 23 человека больше, чем было неделей ранее.

С 31 июля по 6 августа в Коми на больничных койках оказались еще четыре жителя республики. Им оказывается вся необходимая помощь.

С медицинского учета за названный период были сняты 42 человека. Показатель выздоровления достиг 197 183. Смертью закончились 3 289 случаев заболевания. Новых летальных исходов с 16 июля не зарегистрировано.

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