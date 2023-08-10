«Он в Коми учился»: участник СВО из Кабардино-Балкарии утонул на Вычегде, спасая девушку

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В Вычегде утонул 24-летний участник СВО. Молодой человек приехал из Кабардино-Балкарии на учебу в Коми.

Как сообщает издание "Комиинформ", трагедия произошла 7 августа. Мужчина увидел, как в Вычегде стала тонуть девушка. Ни секунды не думая, молодой человек бросился ей на помощь и смог вытолкнуть ее на берег, но сам не выплыл. Сильное течение и глубокие ямы не оставили ему шанса выжить.

Сейчас на поиски участника боевых действий в зоне СВО выехал федеральный отряд МЧС РФ по Коми. Пока водолазные работы не дали результатов.

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