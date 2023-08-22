В Коми перестал расти показатель смертности от коронавируса

Болезнь побороли почти 40 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Это следует из данных федерального оперштаба.

Согласно им, с 14 по 20 августа в республике отмечено еще 23 факта заражения ковидом. Всего за три года пандемии в Коми официально было подтверждено 200 552 случая. Отмечается, что 3 289 из них закончились смертью пациентов.

Удалось побороть болезнь еще 39 жителям Коми. Показатель выздоровления за неделю достиг 197 241 факта. В то же время еще двум инфицированным понадобилась помощь врачей в условиях стационара.

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