Творчество вдвойне: в столице Коми открылась поэтическая фотовыставка «Пыж да лов»

В столице Коми открылась поэтическая фотовыставка «Пыж да лов». Фото автора.

В Финно-угорском культурном центре Российской Федерации в последние дни уходящего лета открылась выставка «Пыж да лов» (Душа и лодка). Основу экспозиции составили фотоработы Ирины Калининой и стихотворения Елены Афанасьевой.

Погрузиться в прошлое

– Нам хотелось, чтобы люди обратили внимание на красоту нашей малой Родины – Удорского района. Ирина Калинина делает замечательные фотографии этого места, и их стоило представить вниманию зрителя. Конечно, многие оценивают снимки в Интернете лайками. Но живой отклик также важен. Люди могут не только полюбоваться фотографиями, но и найти в них источник вдохновения для своего творчества, – поделилась соавтор выставки и коми писатель Елена Афанасьева.

Ещё поэтесса призналась, что её саму вдохновляют фотоработы Ирины Владимировны. Восхищение работами выразили и гости мероприятия. Они отметили, что у многих есть особые воспоминания об Удоре. И глядя на фотографии природы и домов, а также читая стихотворения об этом месте, можно вновь погрузиться в прошлое. В этом заслуга авторов «Пыж да лов». Ведь они показали ценности родной земли.

Герои мероприятия рассказали гостям о своём творческом пути. Елена Афанасьева и Ирина Калинина познакомились друг с другом ещё в школе, их дружба с годами только крепла. Ирина работает учителем литературы в школе.

– Фотоискусством увлекаюсь давно, с тех времён, когда начала ходить в кружок, где руководительница Валентина Петровна учила меня видеть мир на ощупь. То есть, когда нужно заматывать фотопленку на катушку так, чтобы она не прилипла и имела идеальное качество. Также в кружке я научилась видеть всё вокруг сквозь черно-белые цвета. Благодаря этим урокам я начала фотографировать, – поделилась фотограф.

Вскоре посетители смогли пройтись по самой выставке и полюбоваться видами Удоры во всей ее красе. На фотографиях изображена солнечная разноцветная природа, лодки на зеркальной реке и уютные деревянные домики. Их эстетику подчеркнули душевные стихотворения Елены Афанасьевой на русском и коми языках.

Выставка «Пыж да лов» (Душа и лодка) поразила своими красками и неординарностью посетителей. Они были очень признательны ее авторам и пожелали им дальнейшего процветания в совместном творчестве.

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