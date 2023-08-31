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Здоровье31 августа 2023 13:30

В Коми медрабоники готовятся к росту заражения коронавирусом и гриппом

Врачи Коми готовятся к возвращению ковида и гриппа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Штаммы ковида «притихли», но врачи получают новости о новых мутациях

Штаммы ковида «притихли», но врачи получают новости о новых мутациях

Коронавирус и грипп возвращаются в Коми с началом нового эпидсезона. По словам заместителя главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяны Безуглой, медработники готовятся к всплеску заражений.

Специалист в интервью телеканалу «Коми Гор» заявила, что ученые продолжают фиксировать новые штаммы COVID-19. Она отметила, что рост заболевших прогнозируется в начале сентября. Безуглая призвала жителей республики вакцинироваться от инфекций и обезопасить себя.

— С вакциной пока все не так просто, но тем не менее мы стараемся закупить и оказать помощь, — высказалась врач.

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