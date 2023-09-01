«Оставил маленькую дочь без матери»: в Сыктывкаре обнаружена мертвой 29-летняя девушка

29-летняя Карина была забита до смерти своим сожителем

Жителей Эжвы потрясло жестокое убийство молодой матери Карины Т. (имя изменено, - прим. ред.). 29-летняя девушка была зверски забита, а затем задушена своим сожителем. О трагедии рассказали в пресс-службе Сыктывкарского горсуда.

По предварительной информации, 30 августа между парой произошла сильная ссора. Мужчина быстро вышел из себя и стал бить Карину: два сильных удара ногой о голову и молодая мать уже не встала. В завершении сыктывкарец взял подушку и стал душить ее, пока она не умерла.

Мужчину сразу обнаружили правоохранители. Он был доставлен в отделение полиции для дачи показаний, а затем в суд, который определил, что следующие два месяца душегуб проведет в СИЗО.

Мужчина следующие два месяца проведет в СИЗО

Смерть Карины стала ударом для ее семьи, маленькой дочери, которая ее обожала, и близких подруг. По их словам, сожитель часто унижал и бил девушку, о чем знал участковый, однако ничего сделано для предотвращения трагедии не было.

- Прошу вас проверить участкового, так как заявления были написаны, неоднократно, и бил он её неоднократно! Почему участковый никак не отреагировал? Пришло все к тому, что девчонку убили. Дочь без матери осталась, - возмущается подруга погибшей Людмила.

Маленькая дочь Карины осталась сиротой. Фото из личного архива

Сейчас семья убитой готовится к прощальной церемонии. Похоронят молодую мать в Сыктывкаре в ближайшее время.

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