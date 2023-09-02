Золотые зубы, секрет какао, хулиганы и учитель с пирсингом: чем запомнилось самое первое 1 сентября сыктывкарцам

Жители Коми вспоминают своё первое 1 сентября с большой теплотой. Фото: архив КП.

Наступила пора учебников, рюкзаков, тетрадей и циркулей. Для взрослых это время, когда они предаются воспоминаниям о школьном времени. Но помнят ли они, каким был дня них самый первый День знаний? Об этом «Комсомолка» спросила местных жителей.

В компании с хулиганами

– Это был 1999 год. Погода была чудесная. Помню, какой красивый букет удалось купить для первой учительницы Татьяны Васильевны – с большими красными цветами. Мы, конечно, опоздали, поэтому мне пришлось сидеть на последней парте в компании маленьких хулиганов. А я была отличницей, – поделилась сыктывкарка Маргарита.

Билеты в парк аттракционов

– Мое самое первое сентября прошло в 2009 году, когда я пошла в первый класс. До этого по телевизору видела много советских мультфильмов про школу, и мне очень хотелось туда попасть. Поэтому, когда родители привели меня на первое сентября, я была самым счастливым ребенком. Нас сначала отвели в класс, где мы познакомились с нашей учительницей. Потом была торжественная линейка в спортзале, где каждому первокласснику вручили несколько бесплатных билетов в парк аттракционов, – рассказала Ксения Дулова.

Ксения. Фото: личный архив.

Мама – первая учительница

– Я пошла в первый класс в 9 лет. Это было послевоенное время, и тогда у многих детей, как у меня, были проблемы со здоровьем. Это 1 сентября стало для меня настоящим праздником, на котором еще устроили чаепитие. А моей первой учительницей оказалась мама. Она была строгим педагогом, но её уважали все – и дети, и взрослые. Также к ней относилась и я, – вспоминает Ольга Беляева.

Ольга. Фото: личный архив.

Золотые зубы

– 1 сентября в 1 классе – это праздник, который я ждала с огромным нетерпением. Все лето с благоговением разглядывала свой портфель цвета апельсина с белой окантовкой и школьные принадлежности. На торжественной линейке во дворе школы в День знаний меня на плече нёс десятиклассник, пока я звенела в колокольчик. У меня на голове был огромный бант. Ребята стояли нарядно одетые, – улыбается Валентина Мальцева. – Первая учительница была доброй и ласковой, правда, её золотые зубы поразили меня! В День знаний мы ходили с классом к памятнику В. Ленина фотографироваться. Учиться я обожала, потому всегда ждала 1 сентября.

Валентина. На чёрно-белой фотографии Валя справа. Фото: личный архив.

Тайное оружие мамы

Секрет хорошего настроя на учёбу раскрыла Александра Исакова:

– Помню, что в младших классах в ночь на 1 сентября очень плохо спала. Видимо, так сказывалось волнение перед началом учебного года. Но утром мама сварила для меня какао, и все тревоги рассеялись, а настроение улучшилось.

Александра. Фото: личный архив.

Учитель с пирсингом

О необычном начале учебного года мечтают многие. Так случилось в одной семье из Коми:

– Моя дочь Сабина пошла в 1-й класс, когда мы жили в Германии. Только в этой стране учиться идут на 1 сентября, а 15-го. Вот мы познакомились с ее классным руководителем. Это был мужчина с проколотым ухом, и он ходил в джинсах. Кстати, в отличие от российских, в немецких школах не существует дресс-кода, все ходят, в чём хотят. У учителей есть татуировки и пирсинг, они носят неформальную одежду. В немецкой школе дочь училась до 3-го класса.