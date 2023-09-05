В Усинске отремонтировали кровлю местного Дворца культуры

ЛУКОЙЛ поддерживает Дворец культуры с самого начала своей работы в Усинске

Масштабные работы провели в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Республики Коми. На обновление крыши нефтяники направили 35 миллионов рублей.

Усинский ДК впервые открыл свои двери для горожан в 1985 году. Сегодня Дворец – культурный центр всего муниципалитета, главная площадка для проведения концертов, спектаклей, выступлений и других значимых событий, объединяющих людей всех возрастов. На базе учреждения работают 62 творческих объединения, в которых занимаются около 800 человек: это танцевальные, вокальные, театральные коллективы, клубы по интересам.

– Новость о том, что в этом году приведут в порядок кровлю здания, работники учреждения, взрослые и юные артисты восприняли с огромной радостью, – рассказывает директор Усинского дворца культуры Эльвира Хохлова. – С годами крыша пришла в недопустимое состояние: талая и дождевая вода попадала в ряд внутренних помещений ДК. Благодаря нефтяникам эта проблема решена. За что мы выражаем благодарность.

Новую крышу подрядчики сделали менее чем за два месяца

Новую крышу подрядчики сделали менее чем за два месяца. За июль-август на объекте восстановили стяжку плит перекрытия, провели укладку паро- и теплоизоляционных слоев и новой кровли из ПВХ-мембран, смонтировали новые системы водостока и аэрации.

– Тепло и надежность – важное условие для работы Дворца, комфорта его посетителей, сотрудников и артистов, – подчеркивает Эльвира Хохлова. – После обновления кровли мы своими силами провели косметический ремонт части помещений, которые ранее пострадали от протечки крыши. Это фойе и балетные классы.

Важно отметить, что ЛУКОЙЛ поддерживает Дворец культуры с самого начала своей работы в Усинске. С 2000 по 2022 годы компания оказала учреждению помощь в проведении ремонтных работ, приобретении оборудования, мебели и реквизита на общую сумму более 130 миллионов рублей.

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