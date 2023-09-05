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ЗДОРОВЬЕ5 сентября 2023 12:50

В Коми вырос показатель заболеваемости коронавирусом

Озвучены новые данные, отражающие эпидобстановку в Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми растет число заражений COVID-19

В Коми растет число заражений COVID-19

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Озвучены свежие цифры, отражающие эпидобстановку, связанную с коронавирусом в Коми. Согласно статистике федерального оперштаба, недельный прирост заболевших ковидом в республике составляет 20 человек. Для сравнения, на прошлой неделе было отмечено всего 17 фактов заражения.

Всего в Коми официально было подтверждено 200 589 случаев инфицирования, 197 276 (+22) из которых закончились выздоровлением пациентов. В то же время еще пять человек оказались на больничной койке из-за осложнений, вызванных вирусом.

Летальных случаев за все время было отмечено 3 289. Новых смертей в период с 28 августа по 3 сентября не отмечено.

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