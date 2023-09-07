Ловил рыбу и собирал ягоды: потерявшийся молодой мужчина из Коми три дня выживал в лесу

В Корткеросском районе около трех дней искали пропавшего рыбака. Фото: Лиза Алерт. Коми

В Корткеросском районе Коми 2 сентября бесследно исчез 37-летний Виталий Мартыщик. Мужчина ушел в лес вместе с друзьями, однако отстал от них и заблудился. О пропаже сыктывкарца рассказали волонтёры «Лиза Алерт. Коми».

Виталий вместе с товарищами запланировал субботнюю рыбалку. Мужчины собрались, приготовили удочки и поехали за добычей. Путь к реке, расположенной около села Мордино, лежал через лес. В какой-то момент Виталий отвлекся на ягоды и грибы, которые росли в лесу, и стал их собирать, а его друзья ушли вдаль. Ни обратную дорогу рыбак не знал, ни связи у мужчины не было, рассказали «Комсомолке» в «Спас-Коми».

Оказалось, что в лесу множество маленьких троп, которые петляли по массиву, однако из него не выводили. Виталий долго плутал по лесу в надежде найти дорогу, однако все попытки оказались тщетны. Сутки мужчина питался грибами и ягодами, пока не вышел к реке. К счастью, у сыктывкарца с собой были рюкзак и удочки. Он развел огонь и наловил рыбы.

Все это время его пытались найти друзья. Со 2 по 3 сентября товарищи обходились своими силами, но, поняв, что поиски ни к чему не приведут, обратились к спасателям и волонтерам.

Уже четвертого числа сотрудники «Спас-Коми» вышли в лес на поисковые работы, однако следов Виталия не было. На следующее утро спасатели и волонтеры продолжили поиски: они подавали сигналы и кричали потерявшемуся мужчине и, как оказалось, не зря!

Виталий услышал их и сам вышел к машине «Спас-Коми».

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