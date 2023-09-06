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Звезды6 сентября 2023 12:50

«Это непредвиденное событие»: многодетная ухтинка Оксана Самойлова рассказала о пополнении в их семье

Модель и блогер Оксана Самойлова рассказала о пополнении в семье
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Оксана Самойлова, рассказала сегодня поклонникам о пополнении в семье. Фото из личного архива

Оксана Самойлова, рассказала сегодня поклонникам о пополнении в семье. Фото из личного архива

В семье известной уроженки Коми Оксаны Самойловой произошло пополнение в семье. Мама четверых детей рассказала об этом в социальных сетях. По ее словам, это было непредвиденным событием.

- У нас произошли непредвиденные обстоятельства в семье, - заинтриговала Самойлова подписчиков, скрыв свой живот под стикером сердца.

Оксана Самойлова исполнила мечту своих детей. Фото из личного архива

Оксана Самойлова исполнила мечту своих детей. Фото из личного архива

Оказалось, что теперь у звездной четы в доме живут четыре кролика. Многомиллионный блогер призналась, это было помутнее рассудка от милоты животных и она сдалась перед уговорами ее детей.

- Уровень счастья в семье повысился до максимума, - резюмировала Самойлова.

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