«Это непредвиденное событие»: многодетная ухтинка Оксана Самойлова рассказала о пополнении в их семье

Оксана Самойлова, рассказала сегодня поклонникам о пополнении в семье. Фото из личного архива

В семье известной уроженки Коми Оксаны Самойловой произошло пополнение в семье. Мама четверых детей рассказала об этом в социальных сетях. По ее словам, это было непредвиденным событием.

- У нас произошли непредвиденные обстоятельства в семье, - заинтриговала Самойлова подписчиков, скрыв свой живот под стикером сердца.

Оксана Самойлова исполнила мечту своих детей. Фото из личного архива

Оказалось, что теперь у звездной четы в доме живут четыре кролика. Многомиллионный блогер призналась, это было помутнее рассудка от милоты животных и она сдалась перед уговорами ее детей.

- Уровень счастья в семье повысился до максимума, - резюмировала Самойлова.

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