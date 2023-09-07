Обязательно должны быть бобовые: жителям Коми рассказали о правильном меню в сентябре

Готовимся к холодам: пополняем запас витаминов и укрепляем иммунитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и прошла первая неделя сентября. Грядки пустеют, а прилавки, наоборот, пополняются свежими сезонными продуктами. В Роспотребнадзоре Коми рассказали жителям республики, какие овощи и фрукты стоит добавить в меню.

По словам специалистов, особое внимание стоит обратить на бобовые - чечевицу, нут, горох, фасоль. Они содержат много белка и славятся повышенным содержанием клетчатки.

Также жителям Коми советуют есть больше кабачков, баклажаны, тыкву, огурцы, помидоры, картофель, морковь, сладкий перец, репу, свеклу, чеснок, кукурузу, пастернак, сельдерей, фенхель. Не лишним будет есть больше свежей зелени. Это не только красиво, ароматно, но и очень полезно, говорят специалисты.

Выбор фруктов и ягод также велик. В сентябре наступает пик сезона бахчевых: дыни и арбузы уже набрали вкус, и покупать их можно без опаски. Кроме того, в магазинах и на рынках вы найдете сочные груши, нектарины, яблоки, сливы, инжир.

Не обходите стороной и виноград: черный, белый, красный, кишмиш или с косточками.

– В это время года он особенно сладкий. Не зря в некоторых славянских диалектах сохранилось старое народное название сентября – «гроздобер» – время сбора гроздьев винограда, – рассказали в Роспотребнадзоре.

К счастью, Коми – северный регион, который славится ягодами, типа клюквы и брусники. Они помогут хорошо разнообразить рацион и укрепить иммунитет перед наступающими холодами.

– Рацион также прекрасно дополнят клюква, брусника, ежевика, облепиха и черника. Из них можно готовить вкусные и полезные напитки, которые обладают разными лечебными свойствами и укрепляют иммунитет: морсы, компоты, кисели, смузи, – заключили в Роспотребнадзоре региона.

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