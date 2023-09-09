«Рыжехвостое семейство»: видео гуляющей по ВПП лисичкой поделились сотрудники сыктывкарского аэропорта

Семейство лисичек поселилось в сыктывкарском аэропорту. Фото: Татьяна Спицына.

Очаровательная рыжая лисичка живёт на территории сыктывкарского аэропорта. И, скорее всего, не одна, а с детками. Свежим видео с плутовкой, гуляющей по просторам взлётно-посадочных полей, поделился читатель «КП-Коми».

Как рассказал сотрудник столичного аэропорта, рыжехвостая семья обитает на территории аэропорта уже довольно давно – за ВПП, где располагается стоянка старых самолётов. Работники постоянно сталкиваются с хитрыми мордочками то тут, то там.

Носятся, как угорелые. Фото: Татьяна Спицына.

– Между взлёткой и Лесозаводом есть лесок, это территория аэропорта, там где-то и живёт рыжее семейство, – рассказал «Комсомолке» сотрудник главных воздушных ворот республики.

Ещё в середине лета семью лисичек удалось запечатлеть во всей красе известному сыктывкарскому фотографу Татьяне Спицыной. Тогда лисята-тинейджеры носились по взлётке: один чуть под машину не попал, нёсся впереди неё добрую сотню метров, второго подростка очень заинтересовали огни на ВПП. Но в конце концов пришлось им все же последовать за мамой, которая увела своих детишек в дальние поля.

Видимо, будущие лётчики. Фото: Татьяна Спицына.

Между тем, однажды, 13 августа 2021 года, командир воздушного судна, прилетевшего из Санкт-Петербурга в Сыктывкар, доложил о столкновении с лисой при посадке. Экипаж принял решение заруливать на стоянку самостоятельно.

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