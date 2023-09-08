«Мы тебя все очень любим»: 17-летний сыктывкарец, который боролся с редким генетическим заболеванием, умер на больничной койке

У мальчика было редкое генетическое заболевание — мукополисахаридоз, поражающее нервную систему. Фото из личного архива

Сергей Ч. из Сыктывкара умер на больничной койке. Подросток боролся с генетическим заболеванием – мукополисахаридозом I типа (МПС I) – всю свою жизнь. Врачи обычно не дают пациентам с таким диагнозам больше шести-семи лет, однако Сережа дожил до 17 лет. О смерти подростка сообщила его мама в социальных сетях.

– Сереженка, сыночек, мы тебя все очень любим, и я знаю, что ты всегда будешь вместе с нами, где бы мы ни были... Мягких облачков тебе, мой ангелочек, – обратилась к сыну женщина.

О Сергее жители Коми узнали еще в 2011 году, когда в эфире федерального телеканала вышел про него сюжет. Тогда родители еще пятилетнего мальчика пытались заставить республиканский минздрав выполнить решение суда и обеспечить ребенку регулярную поставку дорогостоящего препарата, которого даже за большие деньги в обычной аптеке не купишь.

Известно, что на днях Сережа не пережил операцию: он не вышел из наркоза. Свой 17-й день рождения мальчик справил всего три месяца назад.

Редакция «КП-Коми» приносит свои соболезнования семье Сергея.

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