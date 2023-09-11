ЛУКОЙЛ продолжает поддержку развития сельской инфраструктуры в Коми

На возведение двух объектов, включая подготовительные мероприятия по благоустройству территории, нефтяники направили более 20 млн рублей.

В усинской деревне Новикбож открыли детскую и универсальную спортивную площадки, возведенные в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством РК.

У юных сельчан и взрослых увлеченных спортом новикбожцев теперь появилось гораздо больше возможностей для полезного досуга благодаря двум новым площадкам.

Занятие по душе здесь найдут и малыши, и подростки: на детской площадке разместились яркие игровые модули, горки и беседка, в которой можно укрыться от непогоды. Рядом – современный комплекс с игровым полем и местами для болельщиков, подходящий для игр в командные виды спорта – мини-футбол, волейбол и баскетбол. На возведение двух объектов, включая подготовительные мероприятия по благоустройству территории, нефтяники направили более 20 млн рублей.

В этом году площадку для командных игр спорта обустроили в поселке Нижний Одес Сосногорского района

В Новикбоже, где до этого не существовало подходящего организованного пространства для проведения массовых спортивных мероприятий, с новыми объектами связывают большие надежды. Теперь здесь можно воспитывать подрастающие таланты и привлекать к полезному досугу еще больше молодежи – не только из Новикбожа, но и соседней Усть-Усы. К слову, сборная школы из этого села в текущем году стала чемпионом «белой группы» Усинской футбольной лиги – турнира по мини-футболу среди школьников муниципалитета (благотворительный проект ЛУКОЙЛ-Коми и администрации округа).

ЛУКОЙЛ участвует в обустройстве спортивных объектов сельской инфраструктуры не первый год: ранее аналогичные детские и универсальные спортивные площадки возвели в селе Колва и деревнях Денисовка и Захарвань МО «Усинск». В этом году площадку для командных игр спорта обустроили в поселке Нижний Одес Сосногорского района.

ООО «Издательский Дом «Нефть Тимано-Печоры», ИНН 1106028199, Реклама. erfpfkf/