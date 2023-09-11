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Общество11 сентября 2023 6:50

ЛУКОЙЛ продолжает поддержку развития сельской инфраструктуры в Коми

ЛУКОЙЛ участвует в обустройстве спортивных объектов сельской инфраструктуры не первый год
На возведение двух объектов, включая подготовительные мероприятия по благоустройству территории, нефтяники направили более 20 млн рублей.

На возведение двух объектов, включая подготовительные мероприятия по благоустройству территории, нефтяники направили более 20 млн рублей.

В усинской деревне Новикбож открыли детскую и универсальную спортивную площадки, возведенные в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством РК.

У юных сельчан и взрослых увлеченных спортом новикбожцев теперь появилось гораздо больше возможностей для полезного досуга благодаря двум новым площадкам.

Занятие по душе здесь найдут и малыши, и подростки: на детской площадке разместились яркие игровые модули, горки и беседка, в которой можно укрыться от непогоды. Рядом – современный комплекс с игровым полем и местами для болельщиков, подходящий для игр в командные виды спорта – мини-футбол, волейбол и баскетбол. На возведение двух объектов, включая подготовительные мероприятия по благоустройству территории, нефтяники направили более 20 млн рублей.

В этом году площадку для командных игр спорта обустроили в поселке Нижний Одес Сосногорского района

В этом году площадку для командных игр спорта обустроили в поселке Нижний Одес Сосногорского района

В Новикбоже, где до этого не существовало подходящего организованного пространства для проведения массовых спортивных мероприятий, с новыми объектами связывают большие надежды. Теперь здесь можно воспитывать подрастающие таланты и привлекать к полезному досугу еще больше молодежи – не только из Новикбожа, но и соседней Усть-Усы. К слову, сборная школы из этого села в текущем году стала чемпионом «белой группы» Усинской футбольной лиги – турнира по мини-футболу среди школьников муниципалитета (благотворительный проект ЛУКОЙЛ-Коми и администрации округа).

ЛУКОЙЛ участвует в обустройстве спортивных объектов сельской инфраструктуры не первый год: ранее аналогичные детские и универсальные спортивные площадки возвели в селе Колва и деревнях Денисовка и Захарвань МО «Усинск». В этом году площадку для командных игр спорта обустроили в поселке Нижний Одес Сосногорского района.

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