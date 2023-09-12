Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2023 13:50

В Коми все дети дошкольного возраста полностью обеспечены местами в детсадах

Коми попала в число регионов с наибольшим количеством мест в детских садах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стало известно, как обстоят дела с местами в детских садах в Коми. Фото: архив "КП"

Стало известно, как обстоят дела с местами в детских садах в Коми. Фото: архив "КП"

В Коми нехватки мест в детсадах нет. Об этом стало известно из проекта «Россия в цифрах» на федеральном телеканале. Так, на каждую тысячу детей дошкольного возраста в республике приходится 1268 мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Всего в Коми 47 273 воспитанника садов. При этом мест в образовательных учреждениях насчитывается более 56 тысяч.

Добавим, что в прошлом учебном году были сданы два детских садика селе Мутный Материк Усинского района на 80 мест и в микрорайоне Кочпон-Чит города Сыктывкара на 270 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесной пожарный из Коми вошел в число лучших в России (подробности)

Детский комитет. Советы нашим родителям