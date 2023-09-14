«Постоянные боли, усталость»: 15-летней школьнице из Коми нужна срочная помощь

15-летней Лене из Палевиц нужна помощь, чтобы вырасти здоровой и исполнить мечту

Лене всего 15 лет, а она уже знает, кем хочет стать. Девочка мечтает быть пожарным, однако путь к осуществлению цели может стать очень сложным из-за заболевания, которым страдает подросток. У Лены диагностирован сколиоз третьей степени. Семья девочки - единственная бабушка - очень хочет для внучки хорошего будущего, а для этого нужен дорогой корсет.

Стоимость специального корсета более 80 тысяч рублей. Такой суммы у семьи Лены нет и им нужна помощь благотворителей.

— Лена быстро растет, ее тело меняется. Пока не поздно, нужно действовать, иначе искривление позвоночника негативно повиляет на ее внутренние органы, — говорит бабушка.

Если вы хотите помочь, то сделать это можно несколькими способами:

На сайте фонда «Сила добра» через кнопку «ПОМОЧЬ СЕЙЧАС» или «ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП» http://fond-siladobra.ru/

Отправить СМС на номер 7715 со словом «Коми» пробел сумма пожертвований. Например: Коми 500 (ВНИМАНИЕ! не все операторы телефонной связи имеют лицензию на СМС перевод)

Наличными средствами через кассу фонда «Сила Добра» (ул. Бабушкина, 11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17)

Реквизиты фонда:

«Сбербанк» онлайн (БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Лены Лушковой;

Название организации

сокращенное: КРНДБФ «Сила Добра»

полное: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила Добра»

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Система быстрых платежей на сайте «Силы Добра» кнопка «ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП»