В Коми определили, где живут самые «качающие» жители

Самыми качающими пользователями среди городов региона стали жители Нившеры, Вуктыла и Богородска

По данным аналитиков МегаФона, за год рост передачи данных в регионе составил 35%. Заметнее всего оказалась динамика в использовании скоростного 4G-интернета. Сегодня на него уже приходится 81% от всего объема передачи данных.

За год трафик в LTE прибавил 7 процентных пунктов. Этому способствовало развитие сети в регионе, активное распространение современных смартфонов, программа рефарминга по переводу частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE, а также растущая потребность пользователей скачивать данные на комфортно высокой скорости.

Самыми качающими пользователями среди городов региона стали жители Нившеры, Вуктыла и Богородска. Здесь в среднем на одного пользователя смартфона или планшета приходится наибольшее количество мегабайт. К примеру, в Вуктыле скачивают на 40% меньше лидера, а в Богородске – на 80%. Сыктывкар разместился на девятой строчке рейтинга.

В первой десятке среди сельских населенных пунктов Диасёръя, Зимстан, Лопъювад, Мещура, Муфтюга, Оньмесь, Тимшер, Чупрово, Харьяга и Югыдъяг.