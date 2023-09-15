В Республике Коми установлена карантинная фитосанитарная зона по сибирскому шелкопряду

Карантинная фитосанитарная зона по сибирскому шелкопряду установлена в Коми Фото: Иван МАКЕЕВ

Приказом Североморского межрегионального управления Россельхознадзора № 205 от 15.09.2023 установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту — сибирскому шелкопряду (Dendrolimus sibiricus Chetverikov) на территории Сыктывдинского и Сысольского лесничеств Республики Коми.

Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны – 63 063 га.

На период действия карантинного фитосанитарного режима утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации его популяции.

Карантин введен на территории Сыктывдинского и Сысольского лесничеств Республики Коми

Программой установлен перечень ограничений ведения деятельности, связанной с производством (в том числе с переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции и дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты (здания, земельные участки, места складирования и другие объекты, которые могут быть источником распространения вредителя).

Управление напоминает, что вывоз лесопродукции, для которой характерно заражение карантинным вредителем, из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата недопустим.

Карантинный сертификат в электронном виде должен оформляться на каждую партию подкарантинной продукции при вывозе из карантинной фитосанитарной зоны

С приказом Управления можно ознакомиться по ссылке https://10.fsvps.gov.ru/files/prikaz-205-ot-15-09-2023-o-vvedenii-karantinnogo-fitosanitarnogo-rezhima-i-ob-ustanovlenii-karantinnoj-fitosanitarnoj-zony-po-sibirskomu-shelkoprjadu-dendrolimus-sibiricus-chetverikov/.