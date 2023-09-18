ЛУКОЙЛ поддержал обновление в Усинском филиале УГТУ

Изменения коснулись и внешнего вида здания университета

Учебный год для студентов технического вуза начался с приятных перемен: в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Коми отремонтировали одну из аудиторий вуза, а также прибрели тренировочный полигон для отработки навыков работы на высоте.

Учебная аудитория со свежим ремонтом располагает к долгим занятиям и парам: помещение оформили в светлых тонах с «технической» тематикой, оснастили удобной эргономичной мебелью. Также на средства нефтяников закупили компьютеры, мультимедийное оборудование и оргтехнику.

– Здесь будут заниматься студенты по специальности «Информационные системы и программирование». В этом году в нашем филиале появилось новое направление, – рассказывает помощник директора УФ УГТУ по административно-хозяйственной и культурно-воспитательной работе Александр Дементьев. – От материально-технической базы университета во многом зависит качество образования. Спасибо ЛУКОЙЛ-Коми за такое важное дело!

Новый тренировочный комплекс, предназначенный для отработки навыков работы на высоте, установили на территории учебного полигона вуза. Конструкция высотой в четыре метра подойдет для тренировок с применением лестниц, канатов, страховочных систем. В комплекте – наборы средств индивидуальной защиты, включающие каски, страховочные привязи, стропы, зажимы и другое специальное оборудование.

Изменения коснулись и внешнего вида здания университета: сейчас здесь заканчивают работы по облицовке фасада. В общей сложности на ремонт и обновление филиала университета нефтяники направили более 55 миллионов рублей.

– Это великолепный подарок к 25-летию Усинского филиала УГТУ, который стал очередным свидетельством наших плодотворных партнерских отношений и долгой дружбы с компанией «ЛУКОЙЛ», уделяющей нуждам вуза значительное внимание, – отмечает Александр Дементьев.