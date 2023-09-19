«Поражает детей»: в Коми пришел грипп В

С 11 по 17 сентября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в Коми обратилось 9115 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми зарегистрированы случаи заражения гриппом В. Данный вид инфекции уникален тем, что передается лишь от человека к человеку и поражает, чаще всего, детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в региональном ведомстве, за минувшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 9 115 человек, более половины из которых - дети (5 649).

– Среди заболевших – 61,9% составляют дети в возрасте до 14 лет, 38,1% – взрослое население, – уточнили в Роспотребнадзоре Коми.

В материале от больных определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа В.

В надзорном органе напомнили, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда настанет пик заболеваемости гриппом в Коми (подробности)