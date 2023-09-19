В Коми ввели карантин в школах из-за роста зараженных

Решение принято с учётом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям Фото: Иван ВИСЛОВ

В школах Коми начали вводить карантин из-за увеличения числа заболевших среди детей. Так, по решению санитарно-противоэпидемической комиссии, уроки с 20 сентября не будут проводить в двух школах Троицко-Печорска — СОШ №1 и ООШ.

Уточняется, что ограничительные меры будут действовать до 26 сентября.

Также известно, что занятия прекращены в учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры на территории пгт. Троицко-Печорск.

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