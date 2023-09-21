В Коми сняли карантин по смертельно опасной болезни

В зону наблюдения радиусом до 15 километров вошли несколько деревень Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми снят карантин по птичьему гриппу. Ранее очаг заболевания был обнаружен на территории города Емва Княжпоготского района республики. Указ о снятии ограничительных мер подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Напомним, карантин в городе был введен 21 августа. Угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 км. В нее вошли село Княжпогост, деревни Удор, Злоба и Раковица.

В зону наблюдения радиусом до 15 километров вошли деревни Керес, Кыркещ, Половники, Анюша, Верхняя Отла, Нижняя Отла, Петкоя, Средняя Отла, поселок сельского типа Тракт, а также село Шошка.

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