Двойной праздник. Фото: лосеферма.

В Печоро-Илычском заповеднике – двойной праздник. 96 лет назад, 4 мая, эту особо охраняемую территорию взяли под защиту государства. А вчера там случилось ещё одно радостное событие: на лосиной ферме в Якше начались отёлы, и на свет появился первый в этом году малыш. Настоящий подарок на день рождения заповедника!

Династия статных и великолепных

Новорождённого сохатого окрестили Гогой. Похоже, парень растёт не по дням, а по часам – уже уверенно стоит на ногах и с огромным любопытством глазеет по сторонам. Вся надежда, что из него выйдет такой же крупный и статный красавец, как его родители.

Кстати, о семействе. Маму зовут Лиза, ей четыре года – молодая, красивая, бодрая и очень заботливая. Папа – Бурый, настоящая гордость фермы, крепкий и достойный продолжатель традиций.

Молодая мама Лиза. Фото: лосеферма.

А по отцовской линии у Гоги есть ещё бабушка Гадя – самая почтенная, уважаемая и авторитетная лосиха на ферме.

За здоровьем роженицы и её детёныша следят внимательно и заботливо. Правда, увидеть Гогу и других обитателей вживую гостям разрешат не сразу: потребуется подождать ещё пару недель после того, как завершится весь отёл.

Какой хорошенький! Фото: лосеферма.

Новая жизнь лосефермы

В 2024 году самой первой в мире опытной лосиной ферме стукнуло 75 лет. Всё это время зоотехники, учёные и ветеринары вместе с физиологами терпеливо разбирались в повадках сохатых, растили их и приучали к человеку. Благодаря их труду мы теперь очень много знаем об этих гордых и красивых диких животных.

А в этом году выяснилось, что дела на ферме идут не очень хорошо. Лоси, которые живут в вольере, съели и вытоптали всю молодую поросль и всё, что росло вокруг. К счастью, Печоро-Илычский заповедник получил грант «Президентский фонд природы 2026 года». На проект с говорящим названием «Новая жизнь первой в мире лосиной фермы» выделили почти 30 миллионов рублей. Освоив эти деньги из федерального бюджета, можно будет справиться с целой кучей проблем, которые накопились на ферме за последние годы.

