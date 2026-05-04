Выжить в схватке, чтобы умереть от ожидания: в Коми на мужчину напал медведь, но скончался он дома

Житель северной деревни погиб после встречи с хищником.

В маленькой деревне Мыла, где больше сорока домов и все друг друга знают по именам, случилась трагедия, которая еще нескоро будет забыта. В конце апреля 55-летний Дмитрий возвращался с делянки, когда из-за дерева внезапно выскочил медведь и тяжело ранил его. Истекая кровью, мужчина все же добрался до дома, но помощь получить он не успел. «Комсомолка» разбиралась в деталях трагедии и узнала, можно было ли спасти Дмитрия.

Боролся до конца

Как рассказала руководитель сельского поселения Трусово Елена Гущина, все случилось 24 апреля около 18:30. Мужчина возвращался с делянки, где занимался заготовкой дров, когда на него внезапно напал медведь.

- Хищник нанес тяжелые ранения, но даже после этого он нашел в себе силы идти, дошел до дома сам, без посторонней помощи, уже истекая кровью. Ему местные жители бросились сразу же помогать, - рассказала Гущина.

По ее словам, в деревне, где живет около сорока человек, чужой беды не бывает и каждый включился, как мог. Жители северной деревни, которые отрезаны от большой земли, сразу же вызвали фельдшера из соседнего Филиппово, но добраться быстро медик не смогла, из-за того, что начался ледоход, и переправа на обычной лодке оказалась невозможной.

Весенний сезон охоты на бурого медведя в Коми открылся с 15 апреля.

Спасатели Усть-Цилемского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» выдвинулись на помощь, используя судно на воздушной подушке. Им пришлось буквально пробиваться через лед. Только к пяти утра медика удалось доставить в деревню, однако к этому времени мужчина уже умер… Фельдшер лишь констатировала смерть, предварительно установив, что причиной стала кровопотеря.

Известно, что до самого конца Дмитрий был в сознании, разговаривал, а люди рядом пытались его поддержать, обещая, что все будет хорошо…

О произошедшем на следующее утро сообщили охотоведу, чтобы найти опасного зверя и отстрелять его. Тем более что весенний сезон охоты на бурого медведя в Коми открыт с 15 апреля, и для этого требуется лишь лицензия.

Добавим, что свою проверку начали и следственные органы, которые сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Медведь растерзал мужчину в Коми, помощь не успела вовремя.

Человек с золотыми руками

Погибшему Дмитрию Б. было 55 лет. По словам его одноклассников, в деревне Мыла его знали как человека, который никогда не отказывал в помощи.

Известно, что мужчина вырос в большой семье, где было 12 детей, и был восьмым ребенком. Он рано потерял мать, но сумел выучиться, отслужить в армии и построить свою жизнь. В родной деревне он возвел дом, рассчитывал на спокойную жизнь, однако тяжелые 90-е годы внесли свои изменения, и, как и многим жителям отдаленных сел, ему пришлось полагаться только на собственный труд.

Односельчане вспоминают его как человека доброго, терпеливого и надежного. Он любил природу, умел работать руками и зарабатывал тем, что давал лес и река.

- Сбор ягод и грибов, рыбалка - все это было частью его жизни. Особенной гордостью для него была клубника, которую он выращивал в больших объемах, - говорят одноклассники Дмитрия.

С горечью друзья отмечают, что семью создать мужчине не удалось, а детей у него не было. Но те, кто его знал, говорят, что он оставил после себя добрую память и уважение.

Трагедия в тайге унесла жизнь доброго и трудолюбивого человека.

Еще был случай

Такие трагедии для Коми, к сожалению, не редкость. В 2023 году в Троицко-Печорском районе медведь напал на рабочих на делянке, тяжело травмировав людей, а в деревне Едва жертвой хищника стала девочка, на которую он напал возле свалки.

Одной из жертв косолапого в 2025 году стал 44-летний Николай Ш. из села Ыб. Мужчина отправился на рыбалку, но вступил в схватку с медведем. По его словам, из кустов на него выскочил огромный бурый зверь, который за три прыжка оказался рядом и ударил Николая лапой с такой силой, что отбросил его на землю, и попытался укусить за голову, но мужчина инстинктивно подставил левую руку. Чувствуя, как челюсти сжимают кисть, он правой рукой приставил сигнальный пистолет к уху медведя и выстрелил. Оглушительный грохот и боль заставили зверя отступить.

С рваными ранами кисти и ссадинами на плече Николай сам дошел до дома, а затем отправился в травмпункт в Сыктывкар. Медики назначили ему перевязки и курс антирабических прививок, а жена после случившегося запретила мужу рыбалку.

Официально

В министерстве природных ресурсов региона напомнили, что сезон охоты на бурого медведя начался 15 апреля. Разрешения на добычу необходимо оформлять заранее: на виды без лимита заявления принимаются за 90 дней до открытия сезона, а на лимитируемые, к которым относятся медведи, - за 14 дней. Согласно новым правилам, установленным приказом №178 от 7 апреля 2025 года, в одном заявлении можно указать не более двух непрерывных периодов охоты общей продолжительностью до 30 дней. При этом охотникам напоминают о необходимости соблюдать правила и бережно относиться к природе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом сезоне в Коми добыли 167 медведей, из них 96 - в общедоступных угодьях.

