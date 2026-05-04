В Сыктывкаре зажгут «Стелу Победы» и откроют «Победный Арбат».

Столица Коми готовится встретить 81-ю годовщину Великой Победы. Рассказываем, где и во сколько пройдут главные мероприятия, как будет двигаться «Бессмертный полк» и какие сюрпризы подготовили для горожан.

День Победы в Сыктывкаре: полная программа празднования 9 мая 2026 года

Центром празднования 9 Мая традиционно станет Стефановская площадь. Торжества начнутся в 11:00 с прохождения парадных расчетов и военной техники. В 11:10 от Театральной площади по улице Коммунистической стартует колонна «Бессмертного полка», которая примерно через полчаса выйдет на Стефановскую площадь.

Сразу после парада, в 13:00, начнется легкоатлетическая эстафета, которая продлится до 15:30. В 14:00 в рамках литературного марафона «Сыктывкар тыловой» прозвучат стихи и воспоминания о военном времени. С 14:30 до 15:45 – концерт «Свет нашей памяти, свет Великой Победы», после чего наградят участников эстафеты.

В 16:30 зрители увидят показательные выступления силовых структур. Затем, в 17:00, на сцену выйдет Академический театр драмы имени Виктора Савина. С 18:00 до 20:00 любой желающий сможет подпевать в народном караоке «Голос Победы». Завершит праздничную программу вечерний концерт «Русские маяки» с 20:00 до 21:30.

«Бессмертный полк» в Сыктывкаре 9 мая 2026 года: маршрут

Утро 9 Мая начнется с церемоний возложения цветов. В 10:00 венки и цветы принесут к мемориальному комплексу «Вечная слава» и к памятнику воинам-интернационалистам «Скорбящий воин». С 10:40 на Театральной площади начнется сбор и формирование колонн участников акции «Бессмертный полк». В 11:10 колонна двинется по улице Коммунистической к Стефановской площади.

С 11:30 до 18:00 у мемориального комплекса «Вечная слава» пройдет акция «Память поколений» – возложение цветов от организаций и предприятий города.

Площадки празднования Дня Победы 9 мая в Сыктывкаре 2026

Аллеи за памятником Ленину (с 11:30 до 16:00) превратятся в творческие мастерские «Мастерская Победы». Здесь можно будет поучаствовать в создании открыток и сувениров. В 12:00 откроется полевая кухня, а с 12:00 до 16:00 развернется военно-исторический лагерь под открытым небом «Быт советского солдата».

Парк имени Кирова ждет гостей с 10:00. Здесь будут работать стилизованные торговые палатки, полевая кухня, интерактивные площадки и мастер-классы, а также фотозоны. С 12:00 до 13:30 всех желающих научат танцам 40-х годов на площадке «Мелодии 45-го». С 13:30 до 16:00 пройдет фестиваль хоровых коллективов «Красная гвоздика». Для детей организуют экскурсию «Письмо из прошлого» (сеансы в 10:00, 11:00 и 12:00). На площадке перед Национальной галереей с 13:00 до 14:00 проведут мастер-класс «Нам не дано забыть».

У ТЦ «Парма» на Покровском бульваре 8 мая с 18:00 до 18:30 и с 19:30 до 20:00 состоится агитрейс «Синий платочек».

Множество локаций развернется по всему городу:

— У стоянки Северного народного банка (12:00–16:00) – выставка техники и полевая кухня.

— У администрации Сыктывкара в 12:00 выступит концертная фронтовая бригада «Песни Победы».

— В сквере у ЦДК «Октябрь» (12:00–16:00) – концерты, мастер-классы, фотозоны, полевая кухня и интерактивная площадка «Тыловая летопись Победы».

— У ТЦ «Дом быта» с 12:00 до 13:10 – концерт ансамбля МЧС «Пламя-21», с 13:10 до 16:00 – концертная программа «На привале», а также мастер-классы и фотозоны. В 16:00 здесь же пройдет всероссийская акция «Случайный вальс».

— На площадке Арт-проекта «ПОБЕДА» (улица Коммунистическая) с 12:00 до 16:00 будут работать проект «Победный Арбат», «Стелла Победы», интерактивные площадки от Сбербанка («Поэтический марафон») и «Комикино», акция «Узнай судьбу фронтовика», а также мастер-классы. В 18:00 начнется танцевальная площадка «Танцы победного мая» до 19:15.

Как будут отмечать День Победы 2026 в районах Сыктывкара: программа

Эжвинский район начнет праздновать заранее. 6 мая в 18:00 в Эжвинском ДКБ пройдет торжественный концерт «…Одна на всех мы за ценой не постоим…». 7 мая с 10:00 до 12:00 – легкоатлетическая эстафета. 9 мая в 9:30 – возложение цветов в сквере «Мирный». С 10:00 до 15:00 на Слободской площади откроются праздничные площадки и полевая кухня, а в 14:30 все желающие смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк».

Микрорайон Верхний Чов: в 9:30 – возложение цветов у мемориала, с 11:00 до 14:00 – праздничное мероприятие «Салют, Победа!» у магазина «Пятерочка».

Поселок Краснозатонский: 9 мая в 10:00 – торжественное возложение гирлянды к памятнику погибшим землякам, с 10:00 до 15:00 – праздничная программа «Победный Май», в 11:00 – концерт «Этот день мы приближали, как могли».

Поселок Седкыркеш: в 10:00 – торжественное мероприятие у мемориала, в 12:00 – концерт в Доме культуры «Поколение Победы».

Поселок Трехозерка: в 12:00 – праздничный концерт «Я помню! Я горжусь».

Уже 6 мая в 14:00 в Концертном зале «Сыктывкар» пройдет торжественный концерт, посвященный Дню Победы.

Весь город будет петь, вспоминать и гордиться. Приходите сами, приводите детей и внуков. Помнить – значит жить.

Погода на 9 Мая 2026 года в Сыктывкаре: прогноз синоптиков

Согласно прогнозу, 9 мая в Сыктывкаре температура воздуха днем составит около +10 градусов, а ночью – около +4 градусов. По словам метеорологов, осадков не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока и юга, его скорость в дневные часы составит 3-6 метров в секунду, а порывы могут достигать 7 м/с. Вечером ветер немного стихнет до 2-5 м/с.

В целом, День Победы в столице Коми пройдет без дождя, но с прохладной и ветреной погодой. Для участия в праздничных мероприятиях лучше одеваться потеплее.