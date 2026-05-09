Ростислав Гольдштейн назвал 9 Мая самым главным и священным праздником для каждого жителя Коми. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн поздравил жителей республики с Днём Победы. В своём обращении он назвал 9 Мая самым главным и священным праздником для каждого.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн поздравляет жителей с Днем Победы

Он подчеркнул, что жители региона безмерно благодарны ветеранам за их героический подвиг, благодарны тем, кто сражался на фронтах, работал до изнеможения в тылу, выстоял в блокадном Ленинграде и в концлагерях. По словам Гольдштейна, эти люди прошли через немыслимые испытания, проявили невероятную силу духа и мужества, и им – низкий поклон.

Глава региона отметил, что Великая Победа навеки стала символом единства народов страны: в одном строю плечом к плечу стояли люди разных национальностей, и это братское единение, готовность отдать всё ради Отчизны на фронте и в тылу стали фундаментом Победы.

Гольдштейн подчеркнул, что мы обязаны передать эту память и гордость за свою страну детям и внукам, чтобы они росли патриотами, достойными своих великих предков.

Ветеранам он пожелал крепкого здоровья, долголетия и благополучия, добавив, что память об их подвиге навсегда живёт в наших сердцах и вдохновляет на служение России.

«С праздником! С Днём Великой Победы!» – завершил своё обращение глава Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)