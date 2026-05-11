Осадки и сильный ветер: начало недели в Коми начнется с неприятных сюрпризов

В Коми 11 мая ожидаются снег и дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В нерабочий понедельник, 11 мая, погода в Коми будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, в разных районах республики ожидаются как снегопады, так и дожди.

На северных территориях местами пройдет снег и мокрый снег. На юге осадки ожидаются в виде мокрого снега с дождем. При этом на юго-западе республики существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. В Воркутинском районе, а также днем местами по республике возможны порывы до 14 метров в секунду.

Днем в северных районах воздух прогреется до +3...+8 градусов, на крайнем северо-востоке ожидается от -3 до +2. Самая теплая погода установится на юге, где синоптики обещают до +16 градусов.

В Сыктывкаре 11 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем возможны порывы до 12 метров в секунду. Ночью температура составит около 0...+2 градусов, а днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.

