Территория живой культуры и традиций: туристический сезон в Коми пройдёт под новым брендом

В мае 2026 года в Коми дадут старт новому культурно-туристическому проекту под названием «КомиЛето». Задумка в том, чтобы показать республику как одно из главных мест на Русском Севере, куда стоит приехать. В программе объединили всё: старинные народные гуляния, современные фестивали и познавательные мероприятия.

Собрали в единую афишу

По сути, «КомиЛето» – это единый бренд, под которым собрали все самые яркие события региона. Например, V Этнофестиваль «Люди леса» (13-14 июня), Ижемский луд (4-5 июля), Усть-Цилемская горка (11-12 июля), уже пятый по счёту фестиваль воздухоплавания «Живой воздух» (17-19 июля), VIII гастрономический фестиваль «Шаньгафест», празднование 105-летия Коми. А ещё появятся новые форматы: молодёжный лагерь стран СНГ «Маяк Севера» и международный кинофестиваль (19-23 августа). Всё это уже собрано в единую афишу на сайте комилето.рф, чтобы показать Коми как место, где традиции, культура и возможности действительно настоящие и живые.

Крепкая дружба между городами

– Программа запланирована не только в республике, но и на федеральных площадках. Это часть большой работы над внутренним туризмом и культурными обменами между регионами, – рассказали в пресс-службе главы Коми.

Первым делом – презентационный фестиваль в Санкт-Петербурге, он начнётся уже завтра, 14 мая. Глава Коми Ростислав Гольдштейн объяснил, что петербургский проект «КомиЛето» нужен, чтобы как можно больше людей узнали о богатой культуре и традициях республики. По его словам, важно показать Коми современным и интересным местом для поездок, чтобы жители и гости Северной столицы открыли для себя эту территорию как край живых традиций, уникальной природы и ярких событий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, напомнил о крепкой дружбе между городами и республикой. Он отметил, что в блокаду больше двух тысяч ленинградцев эвакуировали в Коми, где их очень тепло приняли. А подвиг уроженцев Коми и воркутинских шахтёров, защищавших блокадный Ленинград, увековечен на Аллее памяти Пискарёвского кладбища. Беглов добавил, что сейчас регионы активно сотрудничают, особенно в туризме, и в объявленный президентом Год единства народов России проект «КомиЛето» представит республику как настоящую жемчужину Севера — кладовую уникальных культурных традиций.

КомиЛето в Санкт-Петербурге

Что ждёт гостей в Питере? 14 мая в аэропорту «Пулково» откроется фотовыставка. 18 мая, в Международный день музеев, на площадке «Невский 20» покажут выставку «Покажите мне Север. Усть-Цильма – яркое наследие и уникальная культура староверов». Там же выступит Андрей Головнёв – доктор наук, профессор, академик РАН и директор Кунсткамеры. Он прочтёт лекцию-размышление «Северность России». Это будет начало целого цикла бесед с учёными, реставраторами, художниками, плюс мастер-классы и встречи про старообрядческую культуру.

– Россия исторически росла с Севера – со Старой Ладоги и Рюрикова городища, а имперская история страны всегда была связана с северной политикой и Петербургом, – подчеркнул Головнёв. Он добавил, что освоение Арктики в советские годы по своему масштабу и героизму вполне можно сравнить с освоением космоса.

Одним из центральных событий станет «КомиЛето в Капелле». 22 мая на сцену Государственной академической капеллы выйдет ансамбль «Асъя кыа» («Утренняя заря») — впервые за пять лет. Они представят программу «Север – наш край». А днём во дворах Капеллы развернут уличную этнопрограмму и расскажут о главных туристических маршрутах Коми.

Открытые лекции, мастер-классы и встречи для детей и взрослых

Не забыли и про просвещение. В рамках Года единства народов России с 18 по 24 мая на площадках Дома национальностей и Дома журналиста пройдут открытые лекции, мастер-классы и встречи для детей и взрослых, посвящённые истории и традициям народа коми. Особое внимание уделят юбилеям выдающихся личностей – Стефана Пермского и философа Каллистрата Жакова.

С 21 по 23 мая на Дворцовой площади, в рамках XXI Книжного салона, Коми республиканская типография покажет свои главные издательские проекты. Там будут книги для детей и взрослых о Стефане Пермском, о Василии Кандинском и его связи с коми-зырянами, а также встречи с авторами и экспертами.

Всё лето проект будет сопровождаться рекламной кампанией по российским регионам – чтобы побольше людей узнали об экологических и этнокультурных маршрутах республики. Организаторы – правительство Коми при поддержке партнёров.

Кстати о погоде

Тем временем синоптики из Гидрометцентра России дали любопытный прогноз: лето 2026 года в Коми может оказаться рекордно жарким из-за эффекта «супер-Эль-Ниньо». Республика попадёт в зону серьёзных температурных аномалий. Особенно жарко будет в июне и июле — столбики термометров покажут на 2–3 градуса выше нормы. С вероятностью 70 процентов лето окажется теплее привычного. Причина — сильный прогрев океанской воды, который влияет на климат по всей планете. В европейской части России и на Севере ожидаются так называемые «тепловые купола». Для Коми это не только рекордные +25…+28 в середине лета, но и возможный дефицит дождей, который будет сменяться короткими, но мощными ливнями с грозами.

