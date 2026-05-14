Мошенница она или нет? Битва за детские пособия разыгралась между Печорой и Санкт-Петербургом

Женщина свою вину не признаёт. Фото: BAZA.

В Коми разгорелся скандал: многодетную мать Наталью обвиняют в том, что она получала детские пособия обманным путём. Женщине прилетело требование вернуть почти 2 миллиона рублей!

Между севером и... севером!

Наталье 37 лет. С 2006 года она постоянно жила в Печоре, там же был зарегистрирован её собственный бизнес. В 2022 году женщина забеременела вторым ребёнком, но всё пошло не по плану – начались серьёзные осложнения. Пришлось уехать к маме в Санкт-Петербург. Там она и родила, и лечилась. «После этого я фактически стала жить на два города», – рассказывает Наталья. По её словам, она постоянно моталась между Печорой и Питером.

В 2025 году у неё родился третий – уже прямо в северной столице. Все пособия на детей она оформляла через свою прописку в Коми. И именно это сыграло с ней злую шутку. Спустя полгода, как рассказывает сама женщина, для неё как гром среди ясного неба – пришло уведомление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Главное – доказать умысел

Следствие взялось за биллинг звонков, банковские выписки и изучило, на что и где она тратила деньги. Итог: 60-70% времени Наталья проводила в Петербурге. По версии обвинения, она давно поменяла фактическое место жительства, но не сообщила об этом. А выплаты продолжала получать как жительница Коми. Итоговая сумма претензий – почти два миллиона!

Но сама Наталья так не считает. «Мои обычные поездки нельзя называть нарушением», – заявила она. Журналистам «Базы» объяснили: единое пособие по закону можно оформлять и по прописке, и по месту временного пребывания, и там, где человек реально живёт. С 2024 года контроль ужесточили: если деньги назначили в одном регионе, а семья живёт в другом, Социальный фонд обязан сам это проверить.

Адвокат Нарек Петросян в беседе с журналистами пояснил: «В таких делах главное – доказать умысел. То есть человек должен был сознательно написать ложные сведения, чтобы урвать побольше выплат, а не просто перепутал адреса или не разобрался в правилах». Женщина свою вину не признаёт. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.