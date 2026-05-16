От +29 до мокрого снега: в Коми погода преподнесет сюрпризы

В субботу на юге Коми ожидается до +29, а в Воркутинском районе ночью выпадет небольшой снег.

В субботу, 16 мая, в Коми ожидается переменная облачность. По большей части осадков не предвидится. Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем на юге воздух прогреется до +24...+29, а в северных районах будет +16...+23.

В Интинском районе ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем столбики термометров покажут +8...+13. В Воркутинском районе погода будет иной. Там переменная облачность, ночью временами пройдет небольшой снег, возможен туман. Днем осадков почти не будет. Ветер ночью подует с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами до 15-17 метров в секунду. Днем он ослабеет до 1-5 метров в секунду и сменит направление. Температура ночью опустится до -2...-7, днем поднимется до +2...+7.

В воскресенье, 17 мая, на юге республики местами, а в северных районах повсеместно ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В понедельник, 18 мая, в отдельных районах также пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер сменится на западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Ночью температура будет держаться на уровне +9...+14 градусов, на крайнем северо-востоке похолодает до 0...+5. Днем воздух прогреется до +25...+30, а 18 мая в северных районах будет +19...+24, в Воркутинском районе – +10...+15.

