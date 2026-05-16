Вылечить удалось 14: детские хирурги Коми спасают новорожденным с атрезией пищевода

С 2014 по 2025 годы в Коми прооперировали 16 новорожденных с этим диагнозом, летальных исходов было только два.

В Республиканской детской больнице Коми прошел круглый стол, посвященный атрезии пищевода – врожденному пороку развития, при котором пищевод младенца не соединяется с желудком. Ежегодно в регионе оперируют трех-четырех таких пациентов. Помощь в повышении квалификации местным врачам оказывают коллеги из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Детский хирург университета Роман Ти рассказал, что атрезия пищевода – это достаточно распространенное заболевание, оно встречается в одном случае на 3 тысячи новорожденных. В России ежегодно рождается около 300 детей с таким диагнозом. Главная проблема, по словам врача, заключается в сложности выявления порока во время беременности матери. Не существует четких стопроцентных критериев, которые могли бы показать, что у плода есть этот диагноз и его нужно правильно маршрутизировать.

В Коми операции по устранению атрезии пищевода проводят только в Республиканской детской больнице. Заведующая отделением интенсивной терапии и реанимации № 2 Ирина Михайлова в своем докладе сообщила, что с 2014 по 2025 годы в регионе зафиксировали 16 случаев этого порока. Всех новорожденных прооперировали, летальных исходов было только два. Как правило, пациенты рождаются доношенными. В среднем они проводили в больнице около 35 суток, но по мере развития помощи срок сократился до 14 дней.

Заведующий хирургическим отделением больницы Евгений Перевозчиков в беседе с журналистами отметил, что атрезия пищевода остается актуальной проблемой для региона. Он пояснил, что сложность заключается именно в хирургическом плане – место соединения отрезков пищевода находится очень труднодоступно, и бывает непросто сопоставить концы. Поэтому и организовали круглый стол, чтобы петербургские коллеги, у которых опыта в таких операциях значительно больше, помогли улучшить оказание помощи детям.

В Педиатрическом университете наработана большая практика лечения атрезии пищевода и выхаживания маленьких пациентов. По словам Романа Ти, после успешного вмешательства дети могут выписаться из больницы уже через неделю, хотя нередко этот диагноз сочетается с другими пороками развития. Инвалидность в таких случаях показана, но состояние пациента максимально приближено к норме. Врач пояснил, что при своевременно проведенном качественном лечении такой ребенок живет как обычные дети, ничем от них не отличаясь. Да, ему требуется периодическая госпитализация, иногда нужно проводить расширение пищевода и наблюдать за состоянием, но в целом ребенок полностью социально адаптирован, выглядит и ведет себя как абсолютно нормальный, передает БНК.

