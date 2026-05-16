«Не волнуйся, мы всё исправим»: Николай Николаевич Маегов – Человек, который подарил миру музыку

Великий педагог Николай Маегов. Светлая память! Фото: личный архив.

Сегодня, 16 мая, в Сыктывкаре простились с Николаем Маеговым. Великим педагогом, прекрасным человеком, замечательным отцом и дедушкой, наставником многих поколений музыкантов Коми. В зале на Гаражной собрались те, кому посчастливилось знать Николая Николаевича. Родные, друзья, коллеги, ученики – все, кто хоть раз в жизни соприкоснулись с этим удивительным скрипачом. Все пришли проводить его в последний путь.

Учил чувствовать, переживать, дышать музыкой

Николай Николаевич Маегов – имя, которое в музыкальных кругах Коми произносят с особым трепетом. Выдающийся скрипач. Педагог от Бога. Человек, который не просто учил играть на скрипке – он учил чувствовать, переживать, дышать музыкой.

Ему было 96 лет. Почти век – но всё равно мало. Потому что такого Человека, как он, всегда мало. Николай Николаевич прожил свою жизнь так, что после него осталось нечто большее, чем просто память. Остались ученики, осталась музыка, осталось то тепло, которое он раздавал окружающим.

После окончания Кишиневской государственной консерватории он не стал искать счастья в столицах. Вернулся в родной Сыктывкар – и навсегда связал свою судьбу с Колледжем искусств Республики Коми. В этих стенах раскрылся его талант во всей полноте. Он играл в оркестре музыкального театра (Театра оперы и балета Коми), учил студентов, растил новое поколение.

А в 1961 году случилось событие, которое определило целую эпоху в музыкальной жизни республики: Николай Николаевич создал ансамбль скрипачей. Уникальный коллектив, который стал настоящей гордостью Коми. За годы работы он воспитал больше пятидесяти учеников. Пятидесяти! Многие из них сами стали известными музыкантами и педагогами. Они разлетелись по стране и миру, но все они – частица его души.

Детство, война и первые шаги

Николай Николаевич родился 9 апреля 1930 года. Его детство пришлось на военное лихолетье. Совсем мальчишкой он уже работал на пароходе – по-настоящему, по-мужски. Когда судно проплывало мимо Сыктывкара, он отдавал свой хлеб сестрам и матери. Вот такой он был – даже в голодные годы думал о близких.

Он был одним из первых учеников сыктывкарской детской музыкальной школы. А потом, уже взрослым, сам открывал и оборудовал школы по всей республике – в городах и сёлах. Его руками и заботой создавалась музыкальная культура Коми.

Одна из главных его заповедей: дисциплина начинается с личного примера. Этому правилу он следовал всегда. Будь он рядовым музыкантом, педагогом, концертмейстером, директором Колледжа искусств или директором Театра оперы и балета – везде он вносил разумные предложения, за что получал искреннее уважение людей.

– Главное правило для всех учеников Николая Николаевича – приходить заниматься в училище рано утром, в 6 утра, – вспоминает его студентка Анастасия Берладина (Шуйская). – И обязательно заниматься три раза в день по три часа. Только так можно добиться успеха. Николай Николаевич сам каждое утро в 6 утра был уже в кабинете. Он своим примером показывал и доказывал, что дисциплина, умноженная на талант, даёт замечательные результаты.

История одной любви

Но самой большой своей наградой он считал не звания и премии, а совсем другое. Это был 1961 год. В Инте Николай увидел юную скрипачку Генриетту Цветкову. И пропал… Генриетта поступила к нему на первый курс в училище искусств. Сначала было просто уважение и благоговение перед наставником. А потом она повзрослела, ей исполнилось восемнадцать, и Николай Николаевич начал за ней ухаживать. Красиво, тактично, благородно. Она просто не смогла не влюбиться.

В 1964 году они поженились. А в 1965-м родилась первая дочка Марина. Потом Людмила, потом Елена. Все три девочки пошли по стопам отца – стали музыкантами. Вместе Николай и Генриетта прожили 62 года. Целая эпоха.

Младшая дочь Леночка и её семья.

У Николая Николаевича десять внуков: четыре внучки и шесть внуков. Десять лет он провёл рядом с ними – прививал любовь к музыке, рассказывал о войне, о Победе, о том, что в жизни по-настоящему важно. Внучками он восхищался, а внуков воспитывал строго, но мудро – чтобы из них выросли настоящие мужчины. Все его внуки учились или учатся в музыкальной школе. А внучка Ксения связала свою жизнь со скрипкой, продолжает дело дедушки.

Ксюша.

Что о нём говорят

Уход Николая Николаевича – это невосполнимая потеря. И это правда. Он был не просто преподавателем. Он был наставником в самом высоком смысле этого слова. Благодаря его энергии в Колледже искусств появились симфонический оркестр и тот самый легендарный ансамбль скрипачей. На сцене звучали Свиридов, Бах, Шостакович, проходили вечера, посвящённые поэзии Серебряного века и памяти о войне.

Его вклад в музыкальное образование Коми невозможно переоценить. Он не только учил – он укреплял базу учебных заведений, участвовал в культурной политике региона, делал всё, чтобы музыка жила и развивалась.

– Николай Николаевич – целая эпоха музыкальной культуры Республики Коми. Авторитетный, высокоинтеллигентный в профессии, в то же время простой в общении, – сказал слова прощания Дмитрий Степанов, экс-директор Театра оперы и балета Коми, выпускник Колледжа искусств, ныне – заместитель генерального директора Московской филармонии. – Он останется в моей памяти воплощением мудрости и достоинства, светлым и добрым человеком.

Скрипка как голос души

Николай Николаевич – Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Коми, лауреат Государственной премии Республики Коми. А в 2010 году ему присвоили высшее звание – Народный артист Республики Коми. Но за всеми этими регалиями стоял обычный человек с огромным сердцем. Скромный, душевный, тёплый. Для своей семьи он был опорой, примером, главным жизненным ориентиром.

– Папина жизнь – это пример для всех нас, как сочетать высокую культуру, деликатность, отеческую доброту с твёрдой дисциплиной и строгостью. Он был мудрым и нежно любящим учителем для многих-многих людей. Последние годы папа жил в окружении детей и внуков, полностью посвятив себя семье! – говорит его младшая дочь Елена.

Он был адажистом. Кто понимает в музыке, знают: адажио – это медленная, проникновенная часть произведения, самая трогательная. Он умел исполнять ту музыку, которая задевает самые тонкие струны души. Главным качеством скрипача он считал умение петь на инструменте – как голосом. Он воспитывал не просто музыкантов – он воспитывал души. Учил любить, сострадать, чувствовать. Неудивительно, что на концертах его ансамбля скрипачей зрители плакали, испытывали просветление, раскаяние, светлую радость. Это он умел создавать такую атмосферу.

Письмо ученицы

В мои 17 лет Николай Николаевич заменил мне отца, когда папы не стало. Мой любимый преподаватель по скрипке. У меня от нервов парализовало лицо, а он ходил со мной по врачам – не как учитель, а как папа. Сидел со мной в очереди, сказал: «Мы всё вылечим». Так и получилось. Это были тяжёлые времена, но Николай Николаевич никогда меня не осуждал. Говорил: «Ты умница, ты всё сможешь». Самый лучший, самый добрый, самый мудрый Николай Николаевич Маегов. Говорю как его ученица Екатерина Чернуха (Савенко), выпускница 2002 года. Меня Николай Николаевич называл «свободный художник».

И вот так о нём говорят ученики. Не как о педагоге – как об отце.

Последние слова

Николай Николаевич был ветераном Великой Отечественной войны. Тружеником. Честным, прямолинейным, дисциплинированным человеком. В зале на Гаражной собрались десятки людей – это лучшее доказательство его доброго сердца, его умения находить общий язык со всеми. Пусть земля ему будет пухом. А память о нём – светлой и бесконечной, как его музыка.

Говорят, у Бога много обителей. Наверное, Николай Николаевич теперь там, где звучит скрипка. Там, где великие музыканты обретают покой. Мы не прощаемся. Мы благодарим. За уроки мастерства, за уроки мужества, за уроки любви. Мы обещаем хранить его тепло, его честность, его умение жить не для галочки, а для людей. Скрипка замолчала. Но музыка осталась.

