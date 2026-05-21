В центре медвежат-сирот малышку подготовили к взрослой жизни в дикой природе. Фото: минприроды Коми.

Медведица Кира вернулась в родные леса. Ее выпустили на территории заказника «Илычский» в Троицко-Печорском районе. Подросшая и полностью готовая к самостоятельной жизни, она спустя год оказалась дома, рассказали в Минприроды Коми.

Напомним, история началась 12 мая 2025 года. Медвежонка нашли на автодороге в 42 километрах от поселка Троицко-Печорск в сторону села Усть-Илыч. Малышка была истощена и ослаблена, а рядом не было никаких признаков присутствия медведицы. Местный житель не остался равнодушным и привез зверька в Троицко-Печорск и передал бывшему специалисту Минприроды Коми. Специалисты министерства срочно связались с Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области и после консультаций решили отправить медвежонка туда на реабилитацию.

Малышку из Коми готовили к взрослой жизни в центре Твери. Фото: минприроды Коми.

В центре по сложившейся традиции малышку назвали Кирой – по первой букве региона, откуда она приехала. Пока Кира жила на передержке, ей сделали все необходимое по ветеринарной части и постепенно готовили к взрослой жизни в дикой природе, при этом сотрудники следили, чтобы она не привыкала к людям.

Интересно, что медведица должна была вернуться в Коми еще осенью 2025 года, но ее подопечные из центра показали блестящие навыки выживания: оказались настолько осторожны и скрытны, что сотрудники больше двух месяцев не могли их поймать для планового выпуска. В итоге Кира благополучно перезимовала в центре.

Истощенного медвежонка нашли на дороге 12 мая 2025 года и отправили на реабилитацию. Фото: минприроды Коми.

Совсем скоро в Центр спасения отправится еще один медвежонок-сирота. Его обнаружили в Усть-Куломском районе.

Кстати, тверские специалисты уже не раз помогали медвежатам из Коми. В 2021 году они выходили малышку Пужу и Михаила Андреевича, а в 2023-м – Ворчуна и Толстуна. Всех их выпускали на границе Прилузского и Койгородского районов, недалеко от национального парка «Койгородский».

