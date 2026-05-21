Родил ребенка – получи больше: молодые семьи Коми могут получить социальную выплату на покупку или строительство жилья

Семья без детей получит 30% на покупку или стройку, а с детьми – 35%.

В Коми продолжают поддерживать молодые семьи. Министерство молодежной политики республики напомнило о действующей программе, по которой можно получить социальную выплату на покупку или строительство жилья. Размер субсидии зависит от состава семьи. Если детей нет, государство компенсирует 30% стоимости жилья, если есть дети или семья неполная (один родитель с одним или несколькими детьми) – 35%.

Задача, которую поставил глава региона Ростислав Гольдштейн, создать условия, чтобы молодежь оставалась жить и работать в родной республике. Участвовать в программе могут семьи с детьми и без детей, а также неполные семьи. Допускается участие семей, где один из супругов не имеет российского гражданства.

Главные условия: возраст супругов или единственного родителя в неполной семье должен быть не больше 35 лет на момент включения в список ожидания. И второе – семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это касается и тех, кто встал на учет до 1 марта 2005 года, и тех, кого признали нуждающимися позже. Также семья обязана подтвердить, что сможет оплатить остаток стоимости жилья сверх социальной выплаты, например, из собственных сбережений или за счет кредита.

При постановке на учет преимущество получают многодетные семьи (с тремя и более детьми), а также семьи, где один или оба родителя участвовали или участвуют в специальной военной операции. Участие в программе – заявительное. Чтобы попасть в список, семья должна сама обратиться. За консультацией в министерстве советуют приходить в администрации муниципальных образований по месту регистрации. Там подскажут порядок действий, перечень документов и сроки.

