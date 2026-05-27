Дожди, грозы и ливни: на Коми обрушится непогода

В южных районах в пятницу шквалистый ветер до 21 метра в секунду.

В среду, 27 мая, в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Днем в отдельных юго-восточных районах возможен град. Ветер подует с юго-востока и востока со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Ночью температура составит +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22, местами до +29. На крайнем северо-востоке ночью будет +1...+6, днем всего +7...+12.

Ночью 28 мая снова кратковременные дожди, местами грозы. Днем 28 мая и в течение суток 29 мая местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью +11...+16 градусов. 28 мая на крайнем северо-востоке и 29 мая в Воркутинском районе похолодает до +3...+8. Днем воздух прогреется до +23...+28, на крайнем северо-востоке – до +16...+21.

В южных районах облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-восточный и южный. 29 мая он сменится на юго-западный и западный. Скорость – 5-10 метров в секунду, местами шквалистые усиления до 16-21 метра в секунду. Ночью +9...+14. Днем 28 мая +23...+28, на юго-западе +15...+20. Днем 29 мая +12...+17, местами до +22.

